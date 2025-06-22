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Переговоры Конате с «Ливерпулем» по новому контракту зашли в тупик

Дата публикации: 22-06-2025 07:59

«Ливерпуль» столкнулся с трудностями в переговорах о пролонгации контракта с основным защитником команды Ибраимом Конате. Действующее соглашение сторон истекает в 2026 году.

«CaughtOffside» информирует о том, что главной причиной стали завышенные финансовые требования футболиста. Француз настаивает на зарплате в 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, но руководство клуба не готово согласиться на такие условия.

Если к концу лета не будет найден компромисс, «мерсисайдцы» рассмотрят варианты с продажей Ибраима за 50-60 миллионов евро. Среди возможных претендентов на игрока значатся: «Реал» (Мадрид), «Бавария», «Аль-Хиляль» и «ПСЖ».

В завершившемся сезоне Конате сыграл в 42 встречах, забив два гола и отдав две голевые передачи.

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