«Спартак» заинтересован в полузащитнике сборной Марокко

Дата публикации: 23-06-2025 07:15

Московский «Спартак» нацелен на приобретение футболиста «Марселя» Аззедина Унахи, который всю прошлую кампанию играл в чемпионате Греции за «Панатинаикос» (аренда).



Согласно данным «Sportitalia», помимо представителя РПЛ, интерес к центральному полузащитнику также проявляют катарские клубы и греческий ПАОК.



Аззедин, выступая за «Панатинаикос», провел 37 официальных встреч, забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач.



25-летний марокканец является игроком национальной сборной, занявшей четвертую позицию на последнем чемпионате мира. Всего на его счету 40 матчей за «атласских львов» с семью голами и таким же количеством результативных передач.



По оценкам аналитиков «Transfermarkt», стоимость Унахи составляет € 10 млн.