08:09 ()
Свернуть список

«Спартак» заинтересован в полузащитнике сборной Марокко

Дата публикации: 23-06-2025 07:15

Московский «Спартак» нацелен на приобретение футболиста «Марселя» Аззедина Унахи, который всю прошлую кампанию играл в чемпионате Греции за «Панатинаикос» (аренда).

Согласно данным «Sportitalia», помимо представителя РПЛ, интерес к центральному полузащитнику также проявляют катарские клубы и греческий ПАОК.

Аззедин, выступая за «Панатинаикос», провел 37 официальных встреч, забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач.

25-летний марокканец является игроком национальной сборной, занявшей четвертую позицию на последнем чемпионате мира. Всего на его счету 40 матчей за «атласских львов» с семью голами и таким же количеством результативных передач.

По оценкам аналитиков «Transfermarkt», стоимость Унахи составляет € 10 млн.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close