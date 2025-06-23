Тикнизян перешел из «Локомотива» в «Црвену Звезду»

Дата публикации: 23-06-2025 07:15

Пресс-служба сербской «Црвены Звезды» объявила о переходе в команду крайнего защитника Наира Тикнизяна. Футболист покинул московский «Локомотив», где провел последние сезоны, и теперь продолжит карьеру в Белграде.



Сумма сделки, по данным международного портала «Transfermarkt», достигла 1,7 миллиона евро. Соглашение с игроком сборной Армении заключено на три года. В новом клубе он выбрал 71-й игровой номер.



Ранее о грядущем переходе сообщил член совета директоров «железнодорожников» Валерий Филатов, отметив в интервью «Матч ТВ», что стороны договорились о полноценном трансфере.



В 33-х матчах минувшего сезона Наир отличился двумя голами и четырьмя ассистами.



Весной этого года 26-летний Тикнизян заявил, что он недоволен своим игровым временем в московской команде и собирается обсудить с руководством «Локо» возможность ухода.