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Де Брёйне хочет привести в «Наполи» игрока «Манчестер Сити»

Дата публикации: 23-06-2025 07:15

Этим летом Кевин де Брёйне завершил свою десятилетнюю эпоху в «Манчестер Сити» и перешел в «Наполи». Вслед за ним обойму действующего чемпиона Италии может пополнить еще один игрок «горожан».

По информации «The Sun», звездный бельгиец рекомендовал Джеку Грилишу рассмотреть вариант с переездом в Серию А. Уточняется, что рулевой «Наполи» Антонио Конте уже интересовался мнением Кевина насчет английского вингера.

Для осуществления трансфера футболисту придется согласиться на снижение заработной платы. Однако возможность проявить себя в новом топ-чемпионате, тем самым увеличив шансы на вызов в сборную для участия на предстоящем мундиале, может перевесить финансовые потери.

Грилиш отыграл в общей сложности за «Сити» 157 матчей, оформив в них 17 голов и 23 результативных паса.

Согласно актуальной оценке веб-сайта Transfermarkt.de, рыночная стоимость флангового нападающего равна € 28 млн.

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