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ЦСКА объявил об уходе Пьянича и Жемалетдинова

Дата публикации: 26-06-2025 02:47

Футбольный клуб ЦСКА посредством своего официального сайта уведомил общественность о расставании с Миралемом Пьяничем и Рифатом Жемалетдиновым.

В официальном заявлении «красно-синие» выразили благодарность полузащитникам за их вклад в успехи команды:

«Спасибо, Мира и Рифат, за яркий сезон! Ваши усилия помогли нам выиграть Кубок России и завоевать бронзу РПЛ. Желаем успехов в новых вызовах!»

Пьянич, ранее защищавший цвета «Ювентуса» и «Барселоны», подписал контракт с «армейцами» в сентябре 2024-го на один сезон. За это время босниец провел 25 матчей в различных турнирах, отдав три голевых паса.

По слухам, решение Миралема не продлевать соглашение с москвичами связано с уходом Марко Николича с должности наставника команды. Босниец тяжело воспринял это изменение в тренерском штабе.

Жемалетдинов пришел в ЦСКА из «Локомотива» летом 2024 года, подписав договор до окончания сезона-24/25 с возможностью продления на 1 год. В чемпионате России он забил два гола и отдал четыре результативных паса в 24 играх, а также сыграл пять матчей в Кубке страны.

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