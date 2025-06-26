Килиан Мбаппе подал в суд на "Пари Сен-Жермен"

Дата публикации: 26-06-2025 22:14

Нападающий мадридского "Реала" и один из лидеров сборной Франции Килиан Мбаппе подал в суд на свой бывший клуб — "Пари Сен-Жермен". Как сообщили во французской прокуратуре, иск футболиста связан с психологическим давлением, которое, по его утверждению, оказывалось на него в период переговоров о новом контракте с парижским клубом в 2023 году.

Согласно поданному заявлению, Мбаппе обвиняет бывших работодателей в принуждении к подписанию соглашения. Футболист утверждает, что оказался под серьёзным моральным и эмоциональным давлением со стороны клуба. В частности, речь идет о его временном отстранении от тренировок с основной командой, что произошло в период, когда он отказался продлевать контракт на предложенных условиях. Этот шаг, по мнению самого игрока, был частью стратегии давления, направленной на то, чтобы вынудить его согласиться на новое соглашение.

Жалоба, зарегистрированная прокуратурой, послужила основанием для начала официального судебного расследования, которое стартовало во вторник. Дело поручено двум независимым судьями, которым предстоит изучить обстоятельства конфликта между игроком и клубом. В центре внимания — не только юридическая сторона возможного принуждения, но и морально-этические аспекты, связанные с отношением к профессиональному футболисту в рамках контрактных споров.

Мбаппе, перешедший в "Реал" летом 2024 года после завершения контракта с "ПСЖ", провел свой первый сезон в составе мадридского клуба. Его уход из Парижа сопровождался множеством слухов и слухов о разногласиях с руководством. Новый виток этой истории — судебный — может пролить свет на внутреннюю кухню одного из самых амбициозных проектов в мировом футболе.

Руководство "ПСЖ" пока официально не комментировало ситуацию. Однако ранее представители клуба не раз отрицали наличие давления на игрока и заявляли, что все действия осуществлялись в рамках трудового законодательства и интересов команды.

Дело может стать знаковым прецедентом, если суд сочтёт, что действия клуба действительно носили характер психологического давления или нарушения прав игрока.