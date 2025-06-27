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Тер Штеген может продолжить карьеру в чемпионате Франции

Дата публикации: 27-06-2025 08:57

Французский клуб «Монако» заинтересовался многоопытным стражем ворот «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном, о чем сообщает испанская пресса.

Представители «монегасков» уже вышли на контакт с агентами немца, чтобы обсудить условия потенциального перехода. Однако сам футболист пока не горит желанием покидать каталонскую команду, где выступает с 2014 года – после перехода из мёнхенгладбахской «Боруссии».

Тер Штеген, пропустивший почти весь прошлый сезон из-за тяжелой травмы, был задействован только в восьми матчах Ла Лиги. Он связан контрактными обязательствами с «Барсой» до середины 2028 года.

Эксперты «Трансфермаркт» оценивают 33-летнего капитана «сине-гранатовых» в 12 000 000 евро.

Источник – «Mundo Deportivo».

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