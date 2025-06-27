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«Арсенал» нацелился на защитника «Валенсии»

Дата публикации: 27-06-2025 08:57

По данным авторитетного журналиста Фабрицио Романо, «Арсенал» вступил в переговоры с Кристьяном Москерой из «Валенсии». Защитник, выступающий за молодежную сборную Испании (до 21 года), стал ключевой мишенью лондонского клуба для усиления обороны в текущее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что за перспективным футболистом пристально следят в мадридском «Реале». Кроме того, «королевский клуб» рассматривал вариант с Майлзом Льюисом-Скелли, но «Арсенал» закрыл этот вопрос, продлив с ним контракт в конце июня.

По ходу сезона 2024/2025 Москера наиграл 41 матч в различных турнирах (1 гол). На международной арене он помог национальной команде дойти до четвертьфинала чемпионата Европы.

Рыночный ценник на 20-летнего центрдефа равняется € 30 млн. Его соглашение с «летучими мышами» истекает 30 июня следующего года.

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