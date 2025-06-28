Беллингем пропустит не менее трех месяцев после операции на плече
Один из лидеров «Реала» Джуд Беллингем перенесет хирургическое вмешательство на плече.
По данным «AS», английский футболист уйдет на больничный сразу по окончании клубного ЧМ. Ожидается, что Беллингем сможет вернуться к игре не раньше середины октября. В результате он не только не сможет начать сезон в Ла Лиге, но и точно пропустит два тренировочных сбора национальной команды – в начале сентября и в начале октября.
Проблемы с плечом преследуют 21-летнего атакующего хавбека с осени позапрошлого года, периодически вызывая дискомфорт. Во время матчей он использовал поддерживающую повязку, но теперь стало ясно, что необходимо более радикальное решение.
В плей-офф КЧМ «Реал», возглавляющий группу H, встретится с «Ювентусом» – командой, занявшей 2-е место в соседнем квартете.
Беллингем стал игроком «галактикос» в 2023 году, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 113 000 000 евро. С того момента он забил 38 мячей и отдал 28 голевых передач, проведя 97 матчей.