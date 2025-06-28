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Беллингем пропустит не менее трех месяцев после операции на плече

Дата публикации: 28-06-2025 12:16

Один из лидеров «Реала» Джуд Беллингем перенесет хирургическое вмешательство на плече.

По данным «AS», английский футболист уйдет на больничный сразу по окончании клубного ЧМ. Ожидается, что Беллингем сможет вернуться к игре не раньше середины октября. В результате он не только не сможет начать сезон в Ла Лиге, но и точно пропустит два тренировочных сбора национальной команды – в начале сентября и в начале октября.

Проблемы с плечом преследуют 21-летнего атакующего хавбека с осени позапрошлого года, периодически вызывая дискомфорт. Во время матчей он использовал поддерживающую повязку, но теперь стало ясно, что необходимо более радикальное решение.

В плей-офф КЧМ «Реал», возглавляющий группу H, встретится с «Ювентусом» – командой, занявшей 2-е место в соседнем квартете.

Беллингем стал игроком «галактикос» в 2023 году, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 113 000 000 евро. С того момента он забил 38 мячей и отдал 28 голевых передач, проведя 97 матчей.

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