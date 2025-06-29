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Источник: Вега подпишет контракт с «Зенитом» на 5 лет

Дата публикации: 29-06-2025 09:16

Роман Вега, выступающий за «Аргентинос Хуниорс», находится в шаге от перехода в «Зенит».

Как стало известно инсайдеру Сесару Луису Мерло, стороны близки к завершению сделки. Если оформление документов пройдет без задержек, то уже 30 июня игрок отправится в Санкт-Петербург для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с российским грандом, рассчитанного на пять лет.

Трансфер левого защитника обойдется «сине-бело-голубым» в 9 млн долларов. За эту сумму «Зениту» достанется 90% прав на 21-летнего аргентинца.

В нынешнем сезоне Роман поучаствовал в 15 официальных матчах, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Его трудовой договор с командой из Буэнос-Айреса в силе до конца 2026 года.

Текущая рыночная стоимость Веги оценивается в 5 миллионов евро (данные с сайта «Transfermarkt»).

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