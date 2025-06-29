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Стало известно, сколько «Челси» заплатит «Боруссии» за трансфер Гиттенса

Дата публикации: 29-06-2025 09:16

Дортмундская «Боруссия» продаст своего 20-летнего вингера Джейми Гиттенса лондонскому «Челси» за 65 000 000 евро. Такими сведениями располагает журналист «RMC Sport» Фабрис Хоукинс.

Ранее в прессе появились слухи о том, что стороны пришли к взаимовыгодному соглашению по переходу англичанина. Контракт игрока с «синими» будет рассчитан на восемь лет – до 2032 года.

Гиттенс в свое время прошел через академии «Челси», «Рединга» и «Манчестер Сити». В 2020 году его подписала «Боруссия». В завершившейся кампании Гиттенс был задействован тренерским штабом «шмелей» в 48 официальных поединках (12 мячей, 5 голевых передач).

По оценкам экспертов портала Transfermarkt.de, перспективный крайний нападающий стоит порядка 50 млн евро.

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