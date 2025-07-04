«Атлетико» нацелился на Ромеро из «Тоттенхэма»

Дата публикации: 04-07-2025 11:00

«Атлетико» рассматривает вариант с приобретением чемпиона мира в составе сборной Аргентины. Речь идет о Кристиане Ромеро, выступающем за лондонский «Тоттенхэм». Сведения о переговорах подтверждает издание «AS».



Мадридцы готовы заплатить за трансфер защитника 55 млн евро, а также предусмотреть дополнительные 15 миллионов в виде бонусов. Эти выплаты могут быть активированы при достижении футболистом определенных индивидуальных и командных показателей.



Подчеркивается, что рулевой «матрасников» Диего Симеоне видит в Ромеро ключевого игрока для укрепления обороны и рассчитывает на его опыт и лидерские качества. Однако «Тоттенхэм» не намерен расставаться с 27-летним аргентинцем без серьезной компенсации – «шпоры» хотят получить минимум 70 000 000 евро. Сам игрок не против сменить АПЛ на Ла Лигу и открыт для переговоров.



Напомним, Ромеро стал лучшим защитником Лиги Европы 2024/2025. В целом на его счету 26 поединков в различных турнирах с одним голом и двумя ассистами. Соглашение Кристиана с английским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.