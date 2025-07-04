Иван Ракитич в возрасте 37 лет завершил игровую карьеру

Дата публикации: 04-07-2025 11:04

37-летний хорватский полузащитник Иван Ракитич объявил о завершении своей профессиональной футбольной карьеры. За годы на поле он стал одной из самых ярких фигур современного европейского футбола. Начав свой путь в швейцарском "Базеле", Ракитич быстро обратил на себя внимание, после чего перебрался в немецкий "Шальке-04", а затем заиграл в Испании, где защищал цвета "Севильи" и "Барселоны". Также он был ключевым игроком сборной Хорватии.

В последние годы карьеры Ракитич выступал за саудовский клуб "Аль-Шабаб", однако в 2024 году принял решение вернуться на родину, где подписал контракт с "Хайдуком" из Сплита. Именно в этом клубе он провел последние месяцы в качестве футболиста, а теперь продолжит свою карьеру в административной роли, оставаясь частью команды, но уже за пределами поля.

За профессиональную карьеру Ракитич провел 887 официальных матчей, в которых забил 125 голов и отдал 141 результативную передачу. Его достижения включают множество трофеев: Кубок Швейцарии с "Базелем", две победы в Лиге Европы с "Севильей", четыре титула чемпиона Испании, четыре Кубка и два Суперкубка Испании, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира — всё это с "Барселоной".

На международной арене Ракитич достиг выдающегося результата в составе сборной Хорватии, с которой в 2018 году дошел до финала чемпионата мира и завоевал серебро — историческое достижение для страны. Завершение его карьеры стало вехой в истории хорватского футбола, ведь Ракитич не только был лидером на поле, но и вдохновением для молодых поколений игроков.