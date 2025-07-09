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Биограф Месси назвал фейком слухи о возможном переходе Лео в «Аль-Ахли»

Дата публикации: 09-07-2025 10:44

Слухи о том, что Лионель Месси может перейти в «Аль-Ахли», оказались недостоверными. По данным авторитетного журналиста Гильема Балаге, близко знакомого с ситуацией, аргентинец не рассматривал предложения из Саудовской Аравии и не вел переговоров с клубами этого чемпионата.

Балаге, являющийся биографом легендарного форварда, опроверг появившуюся в СМИ информацию, назвав ее фейком. Вместо этого 38-летний Месси сосредоточен на продлении контракта с американским «Интер Майами». Действующее соглашение звезды мирового футбола с клубом MLS истекает в 2025 году, но стороны уже обсуждают условия дальнейшего сотрудничества.

Кроме того, Балаге допустил, что Лео не только останется в «Интер Майами», но и примет участие в предстоящем чемпионате мира в составе сборной Аргентины.

В этом сезоне на счету Месси 18 сыгранных матчей с 13 голами и 6 результативными передачами.

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