«Наполи» сделал предложение «Ливерпулю» по Нуньесу

Дата публикации: 09-07-2025 10:44

Итальянский «Наполи» активизировал переговоры с «Ливерпулем» по поводу возможного перехода Дарвина Нуньеса. Неаполитанцы предложили «красным» сделку на 50 млн евро с возможным увеличением суммы на 5 миллионов за счет бонусных выплат.



По данным различных источников, включая журналиста Джанлуку Ди Марцио, этот вариант пока не получил одобрения со стороны английского клуба.



Параллельно «Наполи» рассматривает альтернативные варианты усиления атаки. В частности, внимание руководства клуба привлек Лоренцо Лукка из «Удинезе». Трансфер 24-летнего форварда может обойтись почти в два раза дешевле, чем сделка с Нуньесом, если учитывать не только стоимость перехода, но и будущие зарплатные обязательства.



Ранее появились сведения о том, что «Ливерпуль» рассчитывает выручить за уругвайского нападающего свыше 75 миллионов евро. Таким образом, разница в оценках сторон остается существенной, что делает переговоры достаточно сложными.