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«Арсенал» связался с «Челси» насчет Мадуэке

Дата публикации: 10-07-2025 10:03

«Арсенал» вступил в переговоры с «Челси» относительно трансфера флангового нападающего Нони Мадуэке.

В минувшие выходные на страницах «The Athletic» появилась информация о том, что «канониры» уже обсудили с игроком условия личного соглашения. При этом клуб не делал официального предложения в адрес «Челси».

Стороны должны были начать диалог после 13 июля – дня финала проходящего в США клубного ЧМ, где «Челси» сыграет в финале против «ПСЖ». Однако, согласно сведениям «Sky Sports», контакты двух представителей АПЛ стартовали раньше ожидаемого срока.

Отношения между лондонскими соперниками остаются конструктивными: в это трансферное окно «Арсенал» купил у «синих» вратаря Кепу Аррисабалагу за 5 000 000 фунтов.

По ходу сезона-24/25 Мадуэке провел за «Челси» 46 встреч (11 забитых мячей, 5 голевых передач).

Рыночный ценник на 23-летнего английского вингера равняется 40 млн евро.

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