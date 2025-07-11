«Арсенал» объявил о переходе полузащитника «Брентфорда»

Дата публикации: 11-07-2025 10:16

Кристиан Нёргор подписал контракт с «Арсеналом». 31-летний датский хавбек перебрался в лондонский клуб из «Брентфорда», где выступал с 2019 года. Сумма сделки составила 11,6 миллионов евро.



Нёргор сотрудничал с «пчёлами» с 2019 года. До переезда на Туманный Альбион Кристиан поиграл за датские «Люнгбю» и «Брондбю», немецкий «Гамбург», а также итальянскую «Фиорентину». В футболке национальной команды Дании он поучаствовал в 35 встречах, забив один мяч.



Стоит отметить, что Нёргор – уже второй опорник, пополнивший состав команды Микеля Артеты этим летом. Ранее из «Реала Сосьедад» перешел Мартин Субименди. Кроме того, лондонцы усилились голкипером Кепой Арисабалагой.



По слухам, в ближайшее время «пушкари» объявят о переходе шведского центрфорварда Виктора Дьёкереша из «Спортинга».