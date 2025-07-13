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Два клуба АПЛ претендуют на форварда «Челси» Джексона

Дата публикации: 13-07-2025 23:34

«МЮ» и «Астон Вилла» связались с руководством «Челси», чтобы уточнить условия возможного перехода Николаса Джексона. Согласно сведениям журналиста Набиля Джеллита, переговоры пока находятся на начальной стадии.

Лондонский клуб ожидает предложений в районе 70 млн евро за своего форварда. Окончательная ясность в ситуации может появиться после завершения клубного ЧМ, где «Челси» успешно пробился в финал. Помимо английских коллективов, за футболистом сборной Сенегала также следит «Наполи».

В прошедшем сезоне Джексон провел 37 поединков, забив 13 мячей и отдав 6 голевых передач. Его контракт с «синими» действует до 2033 года, что дает клубу крепкую переговорную позицию.

Аналитики «Transfermarkt» оценивают 24-летнего нападающего в 50 миллионов евро.

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