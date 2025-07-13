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«Спортинг» договорился с «Арсеналом» по Дьёкерешу

Дата публикации: 13-07-2025 23:39

Лондонский «Арсенал» приблизился к подписанию Виктора Дьёкереша из «Спортинга». По данным авторитетного журналиста Давида Орнштейна, португальский клуб согласовал условия трансфера шведского бомбардира.

Сделка с англичанами оценивается в 63 000 000 евро с возможным увеличением до € 66 млн за счет дополнительных бонусных выплат. Еще 10 миллионов могут быть перечислены «Спортингу» в зависимости от выполнения определенных условий.

Примечательно, что агент 27-летнего футболиста принял решение отказаться от комиссионных, чтобы таким образом ускорить оформление перехода.

Дьёкереш присоединился к лиссабонскому клубу в 2023 году и с тех пор демонстрирует впечатляющую игру: за 102 встречи он наколотил 97 мячей и сделал 28 результативных пасов.

«Трансфермаркт» оценивает шведа в 75 млн евро. Действующий трудовой договор нападающего с «зелёно-белыми» в силе до лета 2028-го.

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