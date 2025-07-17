«Бавария» заинтересована в Симонсе, «Лейпциг» хочет получить € 60-70 млн

Дата публикации: 17-07-2025 10:49

Руководство «Баварии» в лице спортивного директора Макса Эберля видит перспективу в приобретении Хави Симонса из «Лейпцига». Как сообщает «Bayern & Germany» со ссылкой на публикацию «Sport Bild», функционер считает, что полузащитник может стать серьезным усилением для мюнхенского клуба.



«РБ Лейпциг» открыт к продаже голландца за сумму в районе 60-70 млн евро. Однако действующий чемпион Германии намерен сбить цену до € 50 млн. При этом Симонс пока не является приоритетным вариантом для «красных» – его кандидатура рассматривается на случай, если сделки с Луисом Диасом из «Ливерпуля» или Ником Вольтемаде, представляющим «Штутгарт», не состоятся.



Эберлю нравится в Хави его универсальность. Футболист способен действовать не только в центре поля, но и на флангах, что дает тренерскому штабу больше гибкости в построении игры.



В сезоне 2024/2025 Симонс сыграл 33 матча, в которых стал автором 11 забитых мячей и 8 ассистов.



Хавбек связан контрактом с «быками» до 2027 года. Согласно данным «Transfermarkt», 22-летний голландец стоит 70 млн евро.