«Ман Сити» заинтересован в Тер Штегене

Дата публикации: 17-07-2025 10:49

Пеп Гвардиола, похоже, всерьез рассматривает вариант с усилением вратарской позиции. Издание «AS» уверяет, что «Манчестер Сити» проявляет интерес к услугам Марка-Андре тер Штегена.



На прошлой неделе у 33-летнего футболиста состоялся разговор с рулевым «Барселоны» Хансом-Дитером Фликом – тренер дал понять, что немец не войдет в основной состав в предстоящем сезоне.



Тер Стеген не желает менять клубную прописку, но в то же время понимает, что будет вынужден это сделать, чтобы не остаться без игровой практики в преддверии чемпионата мира.



В руководстве «Сити» рассчитывают использовать данную ситуацию: «сине-гранатовые» могут пойти на уступки в цене, чтобы разгрузить зарплатный фонд и вернуть финансовую стабильность, соответствующую правилу 1:1.



Пока немец полностью отстранен от тренировок с командой, «Барса» активно пиарит в соцсетях Жоана Гарсию, купленного у «Эспаньола» за 25 000 000 евро.