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«Реал» хочет избавиться от Алабы

Дата публикации: 18-07-2025 10:39

В ближайшее время «Реал» может расстаться с защитником Давидом Алабой.

Источники в испанской прессе сообщают, что руководство мадридцев намерено сократить расходы на зарплаты, и австрийский футболист оказался в списке тех, кто может покинуть команду.

Из-за частых травм 33-летний австриец редко появляется на поле. В минувшей кампании он принял участие лишь в 14 матчах, а сезоном ранее – в 17. В конце июня появилась информация о том, что центрбек снова травмировался. На этот раз спортсмен повредил икроножную мышцу левой ноги.

Несмотря на желание клуба, сам Алаба не горит желанием покидать стены «Сантьяго Бернабеу». Его контракт с «галактикос» действует до 2026 года, а годовой доход составляет порядка € 12,5 млн.

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