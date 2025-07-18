«Реал» хочет избавиться от Алабы

Дата публикации: 18-07-2025 10:39

В ближайшее время «Реал» может расстаться с защитником Давидом Алабой.



Источники в испанской прессе сообщают, что руководство мадридцев намерено сократить расходы на зарплаты, и австрийский футболист оказался в списке тех, кто может покинуть команду.



Из-за частых травм 33-летний австриец редко появляется на поле. В минувшей кампании он принял участие лишь в 14 матчах, а сезоном ранее – в 17. В конце июня появилась информация о том, что центрбек снова травмировался. На этот раз спортсмен повредил икроножную мышцу левой ноги.



Несмотря на желание клуба, сам Алаба не горит желанием покидать стены «Сантьяго Бернабеу». Его контракт с «галактикос» действует до 2026 года, а годовой доход составляет порядка € 12,5 млн.