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Саудовцы готовы отдать 350 млн евро за Винисиуса

Дата публикации: 18-07-2025 10:39

Винисиус Жуниор может вписать свое имя в историю футбола, став самым дорогим трансфером за все время существования игры. Согласно информации «talkSPORT», саудовские инвесторы готовы потратить 350 000 000 евро ради подписания звездного бразильца.

Подчеркивается, что агенты 25-летнего вингера ведут переговоры о возможном переходе игрока в саудовский чемпионат уже более 12 месяцев. На столе у «галактикос» может оказаться беспрецедентное предложение.

Самому Вини предлагают контракт на пять лет с общим доходом в районе миллиарда евро (с учетом всех бонусов). Основным претендентом на подписание бразильского футболиста называется «Аль-Ахли».

В настоящее время фланговый нападающий связан с «Реалом» соглашением до июня 2027 года. Если сделка состоится, она побьет действующий трансферный рекорд – переход Неймара из «Барсы» в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году за 222 миллиона евро.

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