Вендел лишил «Зенит» возможности заработать € 30+ млн

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

По словам журналиста Вене Касагранде, петербургский клуб дал «зеленый свет» на трансфер хавбека Вендела в «Аль-Иттихад». Сумма сделки могла превысить 30 000 000 евро, но бразилец не заинтересовался данным вариантом продолжения карьеры.



Вендел пояснил свое решение так: если выбирать между Россией и Ближним Востоком, он предпочитает первый вариант. В то же время его главной целью остается возвращение на родину, но переговоры с «Фламенго», вопреки слухам, пока не ведутся.



«Зенит», со своей стороны, открыт к обсуждению трансфера полузащитника за сумму компенсации от 20 млн евро и выше.



В прошлом сезоне 8-й номер «сине-бело-голубых» выходил на поле в 27 матчах (2 забитых мяча, 13 ассистов). Контракт игрока с командой Сергея Семака истекает в июне 2028 года.