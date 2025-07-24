«Фейеноорд» может побороться со «Спартаком» за Куэсту

Дата публикации: 24-07-2025 13:04

В Нидерландах заинтересовались защитником «Галатасарая» Карлосом Куэстой.



Как стало известно журналисту Экрему Конуру, представители «Фейеноорда» рассматривают возможность приобретения колумбийца. «Желто-красные» настроены продать игрока, в то время как в Роттердаме отдают предпочтение арендной сделке.



Ранее появлялась информация о переговорах между «Галатасараем» и московским «Спартаком» касательно трансфера Куэсты. Стороны обсуждали возможные условия перехода, включая сумму компенсации и формат выплат.



26-летний центральный защитник присоединился к турецкой команде из бельгийского «Генка» в начале этого года. С тех пор он успел сыграть лишь в девяти матчах, не отличившись результативными действиями.



Контракт Куэсты с «Галатасараем» в силе до 2028 года, а его текущая трансферная стоимость оценивается в 7 000 000 евро.