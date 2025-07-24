20:55 ()
Свернуть список

«Фейеноорд» может побороться со «Спартаком» за Куэсту

Дата публикации: 24-07-2025 13:04

В Нидерландах заинтересовались защитником «Галатасарая» Карлосом Куэстой.

Как стало известно журналисту Экрему Конуру, представители «Фейеноорда» рассматривают возможность приобретения колумбийца. «Желто-красные» настроены продать игрока, в то время как в Роттердаме отдают предпочтение арендной сделке.

Ранее появлялась информация о переговорах между «Галатасараем» и московским «Спартаком» касательно трансфера Куэсты. Стороны обсуждали возможные условия перехода, включая сумму компенсации и формат выплат.

26-летний центральный защитник присоединился к турецкой команде из бельгийского «Генка» в начале этого года. С тех пор он успел сыграть лишь в девяти матчах, не отличившись результативными действиями.

Контракт Куэсты с «Галатасараем» в силе до 2028 года, а его текущая трансферная стоимость оценивается в 7 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close