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Официально: Москера стал игроком «Арсенала»

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

Защитник «Валенсии» Кристиан Москера продолжит карьеру в АПЛ. Новым клубом молодого испанца стал лондонский «Арсенал». Трансфер официально подтвержден пресс-службой «пушкарей».

Известно, что стороны заключили долгосрочное соглашение. Футболист будет выступать за команду Микеля Артеты под третьим игровым номером.

Сумма сделки составила 15 миллионов евро, о чем сообщил известный трансферный эксперт Фабрицио Романо. В договоре также предусмотрены дополнительные бонусные выплаты в зависимости от достижений 21-летнего игрока.

Москера – воспитанник «Валенсии», за основу которой дебютировал в 2022 году. С тех пор он успел сыграть 90 матчей в составе «летучих мышей», отличившись одним 1 забитым мячом.

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