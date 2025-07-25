Официально: Москера стал игроком «Арсенала»

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

Защитник «Валенсии» Кристиан Москера продолжит карьеру в АПЛ. Новым клубом молодого испанца стал лондонский «Арсенал». Трансфер официально подтвержден пресс-службой «пушкарей».



Известно, что стороны заключили долгосрочное соглашение. Футболист будет выступать за команду Микеля Артеты под третьим игровым номером.



Сумма сделки составила 15 миллионов евро, о чем сообщил известный трансферный эксперт Фабрицио Романо. В договоре также предусмотрены дополнительные бонусные выплаты в зависимости от достижений 21-летнего игрока.



Москера – воспитанник «Валенсии», за основу которой дебютировал в 2022 году. С тех пор он успел сыграть 90 матчей в составе «летучих мышей», отличившись одним 1 забитым мячом.