ЦСКА арендует полузащитника «Униона» Верде с опцией выкупа

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

ПФК ЦСКА близок к подписанию перспективного центрального хавбека Лионеля Верде, о чем информирует журналист Сесар Луис Мерло в своем Х-аккаунте.



«Армейцы» договорились о годовой аренде 20-летнего футболиста, который на данном этапе своей карьеры выступает за «Унион» (Санта-Фе). По условиям сделки, москвичи смогут выкупить Лео за $ 4 миллиона, получив 80% его трансферных прав.



Аргентинский полузащитник дебютировал за основу «красно-белых» в начале 2024 года и с того момента наиграл 34 матча в различных турнирах (4 гола). Его контрактное соглашение с «Унионом» действительно до декабря 2027-го.



По оценкам экспертов сайта Transfermarkt.de, специализирующегося на футбольных трансферах, актуальная стоимость Верде составляет 600 000 евро.