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ЦСКА арендует полузащитника «Униона» Верде с опцией выкупа

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

ПФК ЦСКА близок к подписанию перспективного центрального хавбека Лионеля Верде, о чем информирует журналист Сесар Луис Мерло в своем Х-аккаунте.

«Армейцы» договорились о годовой аренде 20-летнего футболиста, который на данном этапе своей карьеры выступает за «Унион» (Санта-Фе). По условиям сделки, москвичи смогут выкупить Лео за $ 4 миллиона, получив 80% его трансферных прав.

Аргентинский полузащитник дебютировал за основу «красно-белых» в начале 2024 года и с того момента наиграл 34 матча в различных турнирах (4 гола). Его контрактное соглашение с «Унионом» действительно до декабря 2027-го.

По оценкам экспертов сайта Transfermarkt.de, специализирующегося на футбольных трансферах, актуальная стоимость Верде составляет 600 000 евро.

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