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Экс-футболист «Краснодара» стал игроком «Локомотива»

Дата публикации: 27-07-2025 09:13

«Локомотив» пополнился 30-летним защитником Кристианом Рамиресом. Столичный клуб официально объявил о начале сотрудничества с эквадорцем через свой Telegram-канал.

Рамирес примкнул к «красно-зеленым» в статусе свободного агента, подписав двухлетний договор. В «Локомотиве» он получит футболку с номером 2.

Опытный исполнитель уже знаком с РПЛ: в период с 2017-го по 2023-й год Кристиан представлял «Краснодар», где провел 187 встреч, записав на свой счет три забитых мяча. В летнее трансферное окно 2023 года защитник перебрался в «Ференцварош», с которым выиграл чемпионат и Кубок Венгрии.

Кроме того, Рамирес имеет опыт выступлений за национальную команду Эквадора (22 матча и 1 гол).

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