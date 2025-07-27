Экс-футболист «Краснодара» стал игроком «Локомотива»

Дата публикации: 27-07-2025 09:13

«Локомотив» пополнился 30-летним защитником Кристианом Рамиресом. Столичный клуб официально объявил о начале сотрудничества с эквадорцем через свой Telegram-канал.



Рамирес примкнул к «красно-зеленым» в статусе свободного агента, подписав двухлетний договор. В «Локомотиве» он получит футболку с номером 2.



Опытный исполнитель уже знаком с РПЛ: в период с 2017-го по 2023-й год Кристиан представлял «Краснодар», где провел 187 встреч, записав на свой счет три забитых мяча. В летнее трансферное окно 2023 года защитник перебрался в «Ференцварош», с которым выиграл чемпионат и Кубок Венгрии.



Кроме того, Рамирес имеет опыт выступлений за национальную команду Эквадора (22 матча и 1 гол).