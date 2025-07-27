«МЮ» включил Доннарумму в шорт-лист трансферов

Дата публикации: 27-07-2025 09:13

«Ман Юнайтед» изучает возможность подписания голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в случае ухода Андре Онаны. Согласно сведениям «CaughtOffside», игрок попал в список приоритетных трансферных целей английского клуба.



Сейчас агент Доннаруммы ведет переговоры с «Пари Сен-Жермен» насчет продления контракта, но стороны пока не пришли к согласию. По действующему трудовому договору, рассчитанному до лета 2026 года, итальянец получает 7 млн евро в год, а с учетом бонусов его доход достигает 10 миллионов. Однако предложенные боссами «россонери» новые условия не устраивают голкипера.



В прошедшем сезоне 26-летний футболист был задействован тренерским штабом «ПСЖ» в 47 поединках, и в 17 из них он сохранил свои ворота в неприкосновенности.



Ориентировочная стоимость Доннаруммы – 40 000 000 евро (данные с сайта «Трансфермаркт»).