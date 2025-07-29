Зайнутдинов перешел в «Динамо»

Дата публикации: 29-07-2025 09:13

«Динамо» (Москва) усилило защиту Бактиёром Зайнутдиновым. Казахстанский легионер, ранее выступавший в Турции за «Бешикташ», подписал соглашение на четыре года с возможностью продления еще на сезон. За команду Валерия Карпина новичок будет играть под 19-м номером.



Ранее в прессе сообщалось о том, что сделка обойдется «бело-голубым» в 2,5 млн евро. В эту сумму не входят бонусные выплаты.



За свою карьеру Зайнутдинов представлял несколько клубов: ЦСКА, «Ростов», казахстанские «Астану» и «Тараз». В прошедшем сезоне 27-летний футболист отыграл за коллектив из Стамбула 12 официальных матчей (1 голевая передача).



Согласно Transfermarkt.de, рыночная стоимость левого фулбека оценивается в 3 млн евро.