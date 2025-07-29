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«Аль-Наср» сделал предложение «МЮ» по трансферу Антони

Дата публикации: 29-07-2025 09:13

По данным французского издания «Foot Mercato», «Аль-Наср», где играет Криштиану Роналду, проявляет интерес к переходу Антони из «Манчестер Юнайтед». Клуб уже отправил официальное предложение английской стороне.

Ранее портал «UOL» сообщал, что «красные дьяволы» оценивают своего флангового нападающего в 60 000 000 евро. Если сделка состоится, она может стать еще одним громким трансфером в стремительно растущей саудовской Про-лиге.

Антони перешел в лагерь «Юнайтед» в летнюю трансферную кампанию 2022 года из «Аякса» за 95 млн евро. В начале 2025-го футболист отправился в аренду в «Бетис». В севильской команде он был задействован в 26 встречах в различных турнирах, в которых стал автором 9 забитых голов и 5 результативных передач.

25-летний бразилец связан контрактными обязательствами с «манкунианцами» до конца июня 2027 года. По версии экспертов «Transfermarkt», ориентировочная стоимость Антони равняется € 35 млн.

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