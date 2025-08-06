«Сити» готовит новый долгосрочный контракт для Родри
Дата публикации: 06-08-2025 10:17
«Ман Сити» намерен сохранить в команде Пепа Гвардиолы полузащитника Родри, заключив с ним новое соглашение, которое будет действовать до лета 2029-го. Эту информацию распространил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо через свою страничку в социальной сети «X».
Текущий договор сторон истекает по завершении кампании 2026/27.
Журналист пишет, что если сделка состоится, Родри станет вторым по уровню оплаты футболистом в составе «горожан», уступив лишь норвежской звезде Эрлингу Холанду.
29-летний опорник является неотъемлемой частью «Сити» с 2019 года. Однако практически весь прошлый сезон он пропустил из-за серьезной травмы.
Аналитики ресурса «Transfermarkt» оценивают испанского хавбека в 110 миллионов евро.