«Сити» готовит новый долгосрочный контракт для Родри

Дата публикации: 06-08-2025 10:17

«Ман Сити» намерен сохранить в команде Пепа Гвардиолы полузащитника Родри, заключив с ним новое соглашение, которое будет действовать до лета 2029-го. Эту информацию распространил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо через свою страничку в социальной сети «X».



Текущий договор сторон истекает по завершении кампании 2026/27.



Журналист пишет, что если сделка состоится, Родри станет вторым по уровню оплаты футболистом в составе «горожан», уступив лишь норвежской звезде Эрлингу Холанду.



29-летний опорник является неотъемлемой частью «Сити» с 2019 года. Однако практически весь прошлый сезон он пропустил из-за серьезной травмы.



Аналитики ресурса «Transfermarkt» оценивают испанского хавбека в 110 миллионов евро.