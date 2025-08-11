12:44 ()
«Арсенал» готов отпустить Зинченко бесплатно

Дата публикации: 11-08-2025 09:58

«Арсенал» рассматривает вариант расставания с Александром Зинченко в текущее трансферное окно.

Как стало известно «Il Mattino», «канониры» испытывают трудности с поиском нового клуба для украинца, чей трудовой договор с командой Микеля Артеты истекает через год. Лондонцы готовы отпустить левого защитника на правах свободного агента.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 28-летнему футболисту со стороны ведущих итальянских коллективов, таких как «Наполи» и «Милан», однако конкретных предложений так и не последовало.

В прошлом сезоне Александр сыграл в 23 встречах во всех соревнованиях, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

Портал «Трансфермаркт» оценивает Зинченко в 20 миллионов евро.

