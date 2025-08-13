14:13 ()
«Ноттингем Форест» закрыл трансфер игрока «Манчестер Сити»

Полузащитник атакующего плана Джеймс Макэйти, ранее выступавший за «Манчестер Сити», сменил клуб внутри АПЛ. Теперь 22-летний игрок будет защищать цвета «Ноттингем Форест». Информация о переходе Макэйти была обнародована инсайдером Николо Скирой.

Согласно данным источника, все формальности, связанные с трансфером, улажены, и сделка официально оформлена. Джеймс заключил долгосрочное соглашение с «лесниками», рассчитанное до 2030 года. «Горожане» выручили от продажи своего воспитанника сумму в размере 25 000 000 евро.

За время выступлений в составе «Сити» англичанин, которого эксперты портала «Трансфермаркт» оценивают в 20 млн евро, принял участие в 34 поединках и отметился 7 голами.

