Полузащитник «Фиорентины» Бельтран может перебраться в Россию

Дата публикации: 13-08-2025 13:35

«Зенит» может укрепить свой состав Лукасом Бельтраном, выступающим за «Фиорентину». Клуб из Санкт-Петербурга предпринимает активные шаги для осуществления трансфера. Такими сведениями располагает журналист Марко Джордано.



Россияне готовы потратить на приобретение 24-летнего атакующего полузащитника сумму в размере 10 миллионов евро. Сам футболист не исключает возможности переезда в РПЛ и намерен внимательно изучить предложение «Зенита».



Бельтран является выходцем из академии «Ривер Плейт». По итогам прошлого сезона аргентинец принял участие в 47 матчах в различных соревнованиях, став автором шести голов и такого же количества результативных передач. Действующее соглашение между игроком и «фиалками» рассчитано до конца 2028 года.



Специализированный портал «Transfermarkt» оценивает стоимость хавбека в 18 000 000 евро.