"ПСЖ" - "Тоттенхэм". Прогноз на Суперкубок Европы 13 августа

Дата публикации: 13-08-2025 21:31

В итальянском Удине на «Стадио Фриули» состоится традиционный матч за Суперкубок УЕФА — трофей, который ежегодно разыгрывают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В этот раз за титул сойдутся парижский «ПСЖ» и лондонский «Тоттенхэм».

Путь к матчу у обеих команд был разным, но по-своему примечательным. «ПСЖ» завоевал главный еврокубковый трофей более чем убедительно: в финале Лиги чемпионов парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0 — такого унизительного поражения миланцы не знали почти четверть века. После этого команда Луиса Энрике отправилась на клубный чемпионат мира и дошла до финала, где, однако, уступила «Челси» 0:3.

Для «Тоттенхэма» победа в Лиге Европы стала большим успехом. Финал турнира напоминал по атмосфере и стилю игры обычный матч английской Премьер-лиги: соперником «шпор» стал «Манчестер Юнайтед», и лондонцы взяли верх с минимальным счётом 1:0.

Не обошлось и без кадровых проблем. Финал клубного ЧМ для «ПСЖ» омрачился не только поражением, но и удалением Жуана Невеша, за что хавбек получил двухматчевую дисквалификацию, распространяющуюся и на Суперкубок. Помимо этого, Луис Энрике принял решение оставить вне заявки голкипера Джанлуиджи Доннарумму, что стало сюрпризом для болельщиков.

У «Тоттенхэма» потери связаны в основном с травмами. Из-за повреждений не смогут сыграть Раду Дрэгушин, Деян Кулушевски, Брайан Хиль и ещё несколько футболистов, находящихся на стадии восстановления. Это серьёзно сужает выбор Анге Постекоглу в ротации и может повлиять на тактический рисунок команды.

С учётом текущих раскладов «ПСЖ» выглядит фаворитом. Парижане обладают более глубоким и сбалансированным составом, а их атакующая линия способна создавать моменты практически с любым соперником. «Тоттенхэм» наверняка попытается сыграть прагматично, сделав ставку на быстрые переходы из обороны в атаку, однако против нынешнего «ПСЖ» подобная тактика требует предельной концентрации и безошибочной игры в защите.

Если говорить о прогнозах, можно выделить два интересных варианта ставок. Первый — победа «ПСЖ» с форой -1 (коэффициент около 1.70). Эта опция подойдёт тем, кто верит в уверенную победу парижан. Второй вариант — индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2 голов (также коэффициент около 1.70). При текущей форме атакующих игроков команды Луиса Энрике этот исход выглядит вполне реальным.

Матч в Удине обещает стать зрелищным и результативным, а победитель получит не только трофей, но и важный психологический импульс перед стартом нового сезона.