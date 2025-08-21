12:50 ()
«Милан» рассматривает трансфер Довбика

Дата публикации: 21-08-2025 10:44

В последние дни летней трансферной кампании «Милан» может совершить сделку по подписанию форварда «Ромы» Артёма Довбика. Информацией об этом поделилось издание «La Gazzetta dello Sport».

Согласно данным источника, руководство «россонери» заинтересовано в услугах украинского футболиста, рассматривая его как удачный вариант для усиления атакующей линии. Технические данные Довбика идеально подходят под стиль игры команды, возглавляемой Массимо Аллегри. Клуб располагает необходимыми финансовыми ресурсами, чтобы предложить выгодные условия, а римская сторона, в свою очередь, готова обсуждать возможный переход.

Хотя официальные переговоры между клубами пока не начались, Довбик фигурирует в списке приоритетных целей «Милана». Интерес обоих коллективов взаимный – «Рома» также проявляет активность в отношении ряда футболистов «россонери», включая американского полузащитника Юнуса Мусу и итальянского защитника Давиде Бартезаги.

По ходу прошлого сезона Артём провел 45 матчей в составе «джаллоросси», забив 17 мячей и отдав 4 результативные передачи.

Портал «Трансфермаркт» оценивает 28-летнего игрока сборной Украины в 30 млн евро.

