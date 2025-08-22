"Вест Хэм" - "Челси". Прогноз на матч чемпионата Англии 22 августа

Дата публикации: 22-08-2025 10:35

Премьер-лига Англии продолжает свой ход, и второй тур стартует единственным матчем, вынесенным на пятничный вечер. Центральным действующим лицом станет «Челси» под руководством Энцо Марески. Для лондонского гранда это будет возможность исправиться за неудачный старт и показать, что команда готова к борьбе за высокие цели.

Первый матч сезона для «синих» закончился полной неудачей: на «Стэмфорд Бридж» «Челси» так и не сумел вскрыть оборону «Кристал Пэлас». Итоговая ничья 0:0 стала не только поводом для разочарования болельщиков, но и сигналом: команде предстоит работать над реализацией моментов и сыгранностью в атаке. Учитывая высокий статус клуба и амбиции на сезон, очевидно, что подобные осечки на старте чемпионата недопустимы. Теперь же «Челси» ждет второй подряд лондонский дерби-матч — на этот раз против «Вест Хэма».

На первый взгляд, соперник выглядит вполне по силам. «Молотобойцы», конечно, обладают определённым подбором исполнителей и способны преподнести сюрприз, но их старт оказался ещё более провальным. Команда Грэма Поттера сенсационно уступила в Кубке 4-й команде Чемпионшипа — «Сандерленду», причём разгромно, со счётом 0:3. Это поражение нанесло серьёзный удар по самолюбию клуба и показало, что «Вест Хэм» находится далеко не в оптимальной форме.

Особенно настораживает болельщиков «молотобойцев», что даже ведущие игроки не смогли изменить ход того поединка. В строю были и защитник Найеф Агер, и опытный Эрон Уан-Биссака, и лидер атак Лукас Пакета, и новый форвард Никлас Фюллькруг, а также ключевые бомбардиры Джаррод Боуэн и Томаш Соучек. Но даже их усилий оказалось недостаточно, чтобы справиться с представителем второго дивизиона. Это прямой показатель нынешней уязвимости команды Поттера: структура игры не работает, а оборона выглядит откровенно хрупкой.

На этом фоне «Челси» имеет все шансы на реабилитацию. Команда Марески наверняка сделает выводы из стартовой ничьей, и вторая подряд лондонская битва должна стать возможностью громко заявить о себе. «Синие» обладают более качественным подбором игроков, их атака потенциально гораздо мощнее, чем у «Вест Хэма», а мотивация взять первые три очка крайне высока.

Что можно ждать от игры? Прежде всего, инициативу со стороны «Челси». Марески вряд ли будет тянуть время — нужно сразу задать высокий темп и постараться забить быстрый гол, чтобы вынудить соперника раскрываться. «Вест Хэм» же, учитывая недавний разгром от «Сандерленда», скорее всего, сыграет осторожно и постарается не допустить повторения позора. Однако их проблемная оборона против скоростных атак «Челси» вряд ли устоит весь матч.

Прогноз и ставки

Победа «Челси» выглядит наиболее очевидным вариантом. Коэффициент около 1.70 на успех гостей (или номинальных фаворитов) вполне оправдан, учитывая разницу в текущем состоянии команд. Второй вариант — тотал голов «Челси» больше 1,5. «Синие» обязаны прибавить в реализации и, учитывая слабость обороны «Вест Хэма», вполне способны забить минимум дважды. Коэффициент на это событие также держится на уровне 1.70–1.75.

Можно также рассмотреть ставку на победу «Челси» с форой (-1), если хочется чуть большего коэффициента, но с определённым риском.

В целом, исходя из формы соперников и их последних матчей, «Челси» имеет все шансы уверенно обыграть «Вест Хэм» и наконец-то порадовать своих болельщиков результатом и качественной игрой в атаке.