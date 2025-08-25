Одесский «Черноморец» официально объявил о подписании Евгения Хачериди

Дата публикации: 25-08-2025 16:43

Одесский «Черноморец» сделал громкое объявление, которое стало настоящей сенсацией для украинского футбольного сообщества. Клуб из Первой лиги официально сообщил о подписании контракта с бывшим защитником национальной сборной Украины и многолетним игроком киевского «Динамо» Евгением Хачериди.

Подробности соглашения с 38-летним ветераном пока не разглашаются — неизвестна ни длительность контракта, ни финансовые условия. Однако сам факт возвращения Хачериди на поле выглядит крайне необычно.

Последний раз на профессиональном уровне Евгений выходил на поле более пяти лет назад. После завершения активной карьеры он долгое время оставался в стороне от большого футбола, а в прошлом сезоне пробовал себя в иной роли, работая скаутом в структуре киевского «Динамо».

Теперь же экс-защитник, на счету которого десятки матчей за национальную сборную и богатый опыт выступлений в еврокубках, готов снова надеть бутсы и выйти на поле уже в составе «моряков».

Для «Черноморца» это подписание носит не только спортивный, но и имиджевый характер: приглашение столь известного футболиста способно привлечь дополнительное внимание к клубу и повысить интерес болельщиков к матчам Первой лиги.