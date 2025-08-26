«Реал» планирует вернуть Паса через год

Дата публикации: 26-08-2025 21:59

Нико Пас, представляющий итальянский «Комо» может снова сыграть за «Реал». Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, вероятность возвращения аргентинского хавбека в стан «сливочных» значительно возросла.



По имеющимся данным, именно руководство мадридцев оказало существенное влияние на решение «Комо» отклонить предложение английского «Тоттенхэма» о покупке Паса за внушительную сумму в 70 000 000 евро.



Отмечается, что «Реал», владеющий 50% прав на футболиста, пообещал «сине-белым» выкупить Николаса следующим летом. «Галактикос» готовы компенсировать итальянской стороне упущенную выгоду от несостоявшегося трансфера.



Пас является воспитанником академии «Реала». К своей нынешней команде он присоединился 25 июля 2024 года. Сумма сделки составила € 6 млн. С того момента атакующий полузащитник был задействован в 37 встречах, в которых ему удалось записать на свой счет 7 голов и 10 ассистов.



«Transfermarkt» оценивает 20-летнего игрока в 35 миллионов евро.