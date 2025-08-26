04:55 ()
Инкапье может стать игроком «Арсенала»

Дата публикации: 26-08-2025 21:59

Защитник Пьеро Инкапье из «Байера» выразил желание покинуть клуб и уже уведомил об этом руководство. «Фармацевты» заинтересованы в сохранении талантливого эквадорца.

В трудовом договоре футболиста прописана сумма отступных в размере внушительных 60 млн евро. Однако его агенты стремятся уменьшить эту сумму в ходе переговоров.

Согласно сведениям «The Athletic», приоритетным вариантом для Инкапье является переход в лондонский «Арсенал». Стоит отметить, что в последнее время вокруг персоны игрока циркулировали слухи не только об интересе со стороны «канониров», но и других представителей Премьер-лиги – «Челси» и «Тоттенхэма».

Инкапье является универсальным защитником, способным действовать как в центре обороны, так и на левом фланге. В недавно стартовавшем сезоне в активе 23-летнего Пьеро два сыгранных матча без результативных действий.

Действующее соглашение Инкапье с «Байером» остается в силе до лета 2029 года. По оценкам аналитиков «Трансфермаркт», стоимость эквадорца составляет 50 миллионов евро.

