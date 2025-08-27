Возвращение Довбика в Испанию на грани срыва

Дата публикации: 27-08-2025 12:03

В СМИ недавно обсуждалась возможная смена клубной прописки центрфорвардом Артёмом Довбиком, правами на которого владеет «Рома». Сообщалось, о его потенциальном возвращении в Ла Лигу, где футболист мог бы выступать за «Вильярреал» на условиях аренды.



Однако эти предположения были опровергнуты известным журналистом Маттео Моретто. По его данным, клубы пока не достигли соглашения по ключевым условиям трансфера. Между сторонами возникли разногласия, что ставит под сомнение саму возможность осуществления сделки.



Инсайдер Фабрицио Романо также подтвердил, что Довбик не проявлял интереса к переходу в стан «жёлтой субмарины» и не давал своего согласия на такой трансфер.



В минувшем сезоне 28-летний нападающий сыграл 45 матчей с учетом всех турниров, оформив в них 17 мячей и 4 ассиста.



Согласно оценке «Transfermarkt», рыночная стоимость Довбика составляет 30 миллионов евро. Он связан контрактом с «джаллоросси» до лета 2029 года.