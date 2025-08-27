«Спартак» возобновил интерес к Коко

Дата публикации: 27-08-2025 12:03

«Спартак» снова интересуется игроком обороны «Торино» Саулем Коко, о чем информирует спортивный журналист Джакомо Морандин.



Некоторое время назад неудачные переговоры по 26-летнему представителю сборной Экваториальной Гвинеи вынудили «красно-белых» переключить свое внимание на другого центрального защитника, Карлоса Куэсту из «Галатасарая». Однако сделка сорвалась из-за возникших сомнений относительно здоровья футболиста.



Боссы москвичей приняли решение связаться с «быками», с целью еще раз обсудить условия возможного трансфера Коко. Подчеркивается, что сам Сауль выразил готовность перейти в российский клуб.



Ранее «Торино» настаивал на выплате компенсации в размере 18 млн евро, но «Спартак» оказался не готов к таким тратам. Примечательно, что сайт «Transfermarkt» оценивает стоимость Коко в 10 миллионов евро.