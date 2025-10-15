Криштиану Роналду оформил 947-й и 948-й голы в своей карьере

Дата публикации: 15-10-2025 00:40

Легендарный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, которому недавно исполнилось 40 лет, вновь поразил поклонников своим выдающимся достижением: он забил 947-й мяч в профессиональной карьере. Это произошло в рамках 4-го тура группы F отборочного турнира чемпионата мира-2026, где сборная Португалии встречалась с командой Венгрии. Уже на 22-й минуте встречи Роналду забил гол после точной передачи Нелсона Семеду, благодаря чему сравнял счёт в матче – 1:1. Однако на этом он не остановился: на 45+3-й минуте Криштиану оформил дубль, выведя португальскую сборную вперёд.

За всю свою блестящую карьеру Роналду уже отметился 805 голами на клубном уровне и 143 мячами за национальную сборную. Игра против Венгрии стала для Криштиану 225-й в футболке сборной Португалии, что подтверждает его рекордные показатели и невероятную преданность команде.

На данный момент Роналду защищает цвета саудовского клуба «Аль-Наср», с которым у него контракт до лета 2027 года. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость именитого футболиста составляет €12 миллионов, что также свидетельствует о высоком уровне его мастерства и востребованности даже в столь почтенном возрасте.