Сборная Сербии победила Андорру в отборочном матче к чемпионату мира-2026

Дата публикации: 15-10-2025 00:43

В рамках 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года завершился матч между сборными Андорры и Сербии. Противостояние прошло на стадионе «Эстади де ла ФАФ» в Энкампе (Андорра), где главную судейскую роль выполнял Анастасиос Папапетру из Греции. В напряжённой игре гости, команда Сербии, уверенно одержали победу с результатом 3:1.

На 17-й минуте встречи счёт открыл Гийом Лопес, выведя вперёд хозяев поля. Однако почти сразу, на 19-й минуте, Кристиан Гарсия забил мяч в собственные ворота, что позволило сербам сравнять счет. Во втором тайме инициативу перехватили гости: на 54-й минуте Душан Влахович забил второй мяч, а на 77-й минуте Александр Митрович реализовал пенальти, поставив точку в матче.

После этой игры положение команд в турнирной таблице группы К таково: сборная Андорры с одним набранным очком занимает последнюю строчку, а Сербия, набрав 10 очков, расположилась на третьем месте в группе, продолжая борьбу за путёвку на ЧМ-2026.

В следующем туре 13 ноября команда Андорры будет принимать у себя национальную сборную Албании, а Сербия в этот же день отправится в гости к одной из самых титулованных сборных — Англии, где попробует улучшить свои турнирные позиции.