Наставник сборной Испании де ла Фуэнте: Педри - выдающийся игрок

Дата публикации: 15-10-2025 10:30

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте дал свою оценку выступлению полузащитника «Барселоны» Педри после встречи с Болгарией, завершившейся уверенной победой испанцев со счётом 4:0 в рамках 4-го тура группового этапа европейского отборочного турнира к чемпионату мира-2026.

«Педри — просто потрясающий футболист. Он видит на поле то, чего не замечает никто другой», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА. Тренер отметил, что наличие такого игрока в составе позволяет сборной создавать больше опасных моментов и доминировать в центре поля. По его словам, игровые качества Педри вдохновляют молодых футболистов и делают его одним из важнейших игроков нынешней сборной.

Педри уже провёл 38 матчей за национальную команду Испании, записав на свой счёт пять голов. Его техника, умение вести игру и точность передач высоко ценятся как тренерским штабом, так и болельщиками.

В данный момент Педри связан контрактом с «Барселоной» до лета 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость талантливого полузащитника оценивается в € 140 миллионов, что свидетельствует о его высокой востребованности в мировом футболе.