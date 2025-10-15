Иличич: «С "Аталантой" в сезоне-2019/2020 мы могли выйти в финал Лиги чемпионов»

Дата публикации: 15-10-2025 14:29

Бывший полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич, который сейчас защищает цвета словенского клуба «Копер», поделился воспоминаниями о невероятном еврокубковом пути итальянского коллектива в сезоне Лиги чемпионов 2019/2020.

«Часто слышу вопрос: «Если бы не пандемия COVID, психологические трудности и прочие обстоятельства, чего бы ты мог достичь?» Трудно сказать наверняка. Но я убеждён: «Аталанта» смогла бы выйти в финал Лиги чемпионов. В тот момент я ощущал невероятную игровую форму, команда не испытывала страха ни перед кем. Мы были готовы встретиться даже с «Реалом» Мадрид: пожалуйста, приедьте и докажите, что сильнее нас. Это был наш главный настрой. Проход «Валенсии» стал историческим и изменил судьбу клуба. В тот вечер в Валенсии мы не только победили соперника, но и оставили след в истории, став примером для других. Но одновременно с этим футбольным чудом начался кризис во всём мире: пандемия, остановка жизни, пустые трибуны… Всё изменилось», – приводит слова Иличича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, «Аталанта» из Бергамо дошла до стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила будущему финалисту турнира «ПСЖ» со счётом 1:2. До этого подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали уверенную победу над «Валенсией» по сумме двух встреч — 8:4, что стало сенсацией для всей Европы.