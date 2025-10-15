Дата публикации: 15-10-2025 14:32

Главный тренер грозненского клуба «Ахмат» Станислав Черчесов поделился мнением о том, как за последние 10 лет изменилась Мир Российская Премьер-Лига (РПЛ). Напомним, специалист стал у руля «Ахмата» летом 2025 года, а до этого его последним местом работы в РПЛ было московское «Динамо», которое он покинул в 2015 году.

«За последние годы РПЛ действительно претерпела значительные изменения, — рассказывает Черчесов. — Безусловно, конкуренция всегда присутствует в любой лиге, однако стоит отметить, что сравнительно недавно в моём распоряжении в «Динамо» были такие футболисты как Кевин Кураньи, Балаж Джуджак, Юрий Жирков, Игорь Денисов, Кристофер Самба, Владимир Габулов, Матье Вальбуэна. В то время «Зенит» мог похвастаться Халком, Акселем Витселем, Эсекьелем Гараем, Романом Широковым, Андреем Аршавиным и другими яркими игроками. Сейчас игроков такого масштаба в лиге не так видно. Впрочем, уровень соревнований по-прежнему высок: идёт напряжённая борьба, сохраняется интрига, несмотря на то, что состав участников немного изменился» — приводит слова тренера агентство ТАСС.

На данный момент турнирная таблица Мир Российской Премьер-Лиги выглядит следующим образом: на первой позиции разместился московский ЦСКА, в его активе 24 очка. На второе место поднялся столичный «Локомотив», который собрал пока 23 очка. Третьей строчкой может похвастаться действующий чемпион страны — футбольный клуб «Краснодар», также имеющий на счету 23 очка, но уступающий «Локомотиву» по дополнительным показателям.

Эксперты отмечают, что современные российские клубы делают ставку на воспитание молодых талантливых футболистов, а также на развитие инфраструктуры. Хотя количество знаменитых легионеров в РПЛ снизилось, отечественные игроки набирают опыт и демонстрируют высокий уровень мастерства. Это подтверждает, что российская лига остаётся интересной и конкурентной для болельщиков и специалистов.