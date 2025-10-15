Трудности Шахтера в переговорах с возможным новым игроком

Дата публикации: 15-10-2025 14:40

Футбольный клуб «Шахтер» продолжает проявлять активный интерес к 17-летнему атакующему полузащитнику бразильского «Гремио» — Габриэлю Меку, переговоры по переходу которого ведутся уже несколько недель.

Несмотря на сложности в диалоге, украинский клуб не намерен отказываться от идеи подписания молодого игрока. Однако дальнейшее развитие ситуации напрямую будет зависеть от готовности самого футболиста переехать в Украину и принять участие в проекте «Шахтера».

Ранее «горняки» предложили «Гремио» сумму в размере 15 миллионов евро за трансфер Мека, однако бразильская сторона требует более высокую компенсацию, что привело к замедлению переговоров. В результате клубы решили сначала выяснить мнение самого футболиста, и «Шахтер» сосредоточил усилия на установлении контакта непосредственно с ним.

Донецкий клуб уже ознакомил Габриэля с основными спортивными и финансовыми условиями сотрудничества, а также перспектива профессионального роста в составе команды. Тем не менее, официального подтверждения от Мека пока не поступило, поэтому процесс переговоров временно приостановлен.

Ранее в СМИ появлялась информация, что сам Габриэль Мек хочет остаться в Бразилии на время, чтобы помочь своему нынешнему клубу «Гремио» завоевать престижный трофей. Только после достижения значимых успехов в родной стране футболист может рассмотреть возможность переезда в Европу и продолжить карьеру в «Шахтере».