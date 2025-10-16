Аленичев посоветовал «Спартаку», что делать с Деяном Станковичем

Дата публикации: 16-10-2025 12:11

Известный в прошлом футболист московского «Спартака», «Порту» и сборной России Дмитрий Аленичев высказал своё мнение по поводу ситуации с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем. По мнению Аленичева, руководству столичного клуба не стоит торопиться с решением об отставке тренера.

После одиннадцати туров нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается только на шестой строчке в таблице, уступая лидеру – команде ЦСКА – шесть очков. В футбольной среде не утихают слухи о возможном уходе Станковича, а также том, что он может возглавить сборную Сербии.

«Я совершенно не знаком с новым руководством клуба. Читал, что есть вероятность назначения Станковича в национальную сборную Сербии. Однако, не думаю, что сейчас есть смысл его увольнять. Лучше дождаться зимней паузы и рассмотреть этот вопрос более взвешенно. Необходимо дать Деяану возможность доработать до зимы, ведь на данном этапе сложно найти тренера, который быстро адаптируется и наладит контакт с командой», — заявил Аленичев в беседе с ТАСС.

Напомним, что Деян Станкович возглавляет «Спартак» с 2024 года, и нынешний сезон для него является дебютным у руля московской команды.